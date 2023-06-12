12 июня, 07:35,
обновлено 12 июня, 07:46

"Газпром" возобновил поставки газа по "Турецкому потоку"

Дмитрий Феоктистов/ ТАСС
© Дмитрий Феоктистов/ ТАСС

Плановые профилактические работы на газопроводе завершены, сообщили в холдинге

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. "Газпром" возобновил поставки газа по "Турецкому потоку" после завершения планового ежегодного техобслуживания на газопроводе, говорится в сообщении холдинга.

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"Плановые профилактические работы на газопроводе "Турецкий поток", запланированные на период с 5 по 12 июня, завершены. Транспортировка газа сегодня возобновлена", - отмечается в сообщении.

Проведение планового технического обслуживания было согласовано всеми заинтересованными сторонами заблаговременно, отмечали ранее в "Газпроме".

Во второй половине мая плановый ремонт также прошел на другом газопроводе, связывающем Россию с Турцией, - "Голубом потоке".

Россия поставляет газ в Турцию по двум трубопроводам через Черное море. "Голубой поток" был введен в эксплуатацию в начале 2003 года, его проектная мощность составляет 16 млрд куб. м газа в год, общая протяженность - 1 213 км. Экспортный газопровод "Турецкий поток" состоит из двух ниток, одна из которых предназначена для поставок газа турецким потребителям, вторая - для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Суммарная мощность "Турецкого потока" составляет 31,5 млрд куб. м, его эксплуатация началась в январе 2020 года. 

Теги:
ТурцияРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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