Плановые профилактические работы на газопроводе завершены, сообщили в холдинге

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. "Газпром" возобновил поставки газа по "Турецкому потоку" после завершения планового ежегодного техобслуживания на газопроводе, говорится в сообщении холдинга.

"Плановые профилактические работы на газопроводе "Турецкий поток", запланированные на период с 5 по 12 июня, завершены. Транспортировка газа сегодня возобновлена", - отмечается в сообщении.

Проведение планового технического обслуживания было согласовано всеми заинтересованными сторонами заблаговременно, отмечали ранее в "Газпроме".

Во второй половине мая плановый ремонт также прошел на другом газопроводе, связывающем Россию с Турцией, - "Голубом потоке".

Россия поставляет газ в Турцию по двум трубопроводам через Черное море. "Голубой поток" был введен в эксплуатацию в начале 2003 года, его проектная мощность составляет 16 млрд куб. м газа в год, общая протяженность - 1 213 км. Экспортный газопровод "Турецкий поток" состоит из двух ниток, одна из которых предназначена для поставок газа турецким потребителям, вторая - для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Суммарная мощность "Турецкого потока" составляет 31,5 млрд куб. м, его эксплуатация началась в январе 2020 года.