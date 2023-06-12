Швейцарский банк UBS завершил поглощение своего конкурента Credit Suisse

Новая банковская группа намерена сосредоточить усилия на управлении капиталом, частных клиентах и корпорациях

ЖЕНЕВА, 12 июня. /ТАСС/. Крупнейший банк Швейцарии UBS официально завершил поглощение второго по величине банка страны Credit Suisse. Об этом говорится в открытом письме UBS, опубликованном в понедельник в газете Neue Zurcher Zeitung.

"Мы завершили юридическое поглощение Credit Suisse", - отмечается в документе за подписью генерального директора UBS Серджио Эрмотти и председателя правления банка Колма Келлехера.

Новая банковская группа намерена сосредоточить усилия на управлении капиталом, частных клиентах и корпорациях. Как подчеркнули в UBS, "цель состоит в обеспечении стабильности". При этом подчеркивается, что банковские услуги Credit Suisse будут предоставляться "в обычном режиме и без перерыва".

Как отмечает в своем комментарии швейцарская телекомпания RTS, поглощение Credit Suisse создает банковского гиганта с балансом в $1,6 трлн. По данным оператора цюрихского рынка SIX, последняя эффективная торговая сессия по акциям Credit Suisse состоялась на Швейцарской фондовой бирже в понедельник. Вторник станет последним "техническим" торговым днем, а фактическое исключение акций Credit Suisse из списка котирующихся произойдет в среду, и название этого банка исчезнет из фондового индекса швейцарского рынка SMI. В пятницу утром акции Credit Suisse торговались по 81 сантиму (около $0,9), что очень далеко от достигнутого в мае 2007 года исторического максимума в 96,5 франка, констатировала RTS.

На данный момент в банковской системе ряда стран наблюдается кризис. 10 марта департамент финансовой защиты Калифорнии объявил о банкротстве 16-го по величине банка в США Silicon Valley Bank. Один из ведущих кредиторов предприятий Кремниевой долины разорился менее чем за двое суток. Это стало самым крупным банкротством банка в США со времени финансового кризиса 2008 года. 19 марта Национальный банк Швейцарии сообщил, что крупнейший швейцарский банк UBS приобретет Credit Suisse, который оказался в сложном финансовом положении из-за оттока клиентов.