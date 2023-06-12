ЕС рассматривает возможность использования украинских ПХГ для хранения европейского газа

Как сообщило агентство Bloomberg, лидеры стран ЕС опасаются, что следующая зима не будет мягкой и придется "останавливать промышленные производства"

НЬЮ-ЙОРК, 12 июня. /ТАСС/. Евросоюз (ЕС) рассматривает возможность задействования украинских подземных хранилищ газа (ПХГ) для обеспечения нужд объединения. Об этом в понедельник сообщило агентство Bloomberg.

Оно отмечает, что лидеры стран ЕС опасаются, что следующая зима не будет столь мягкой, как предыдущая, в связи с чем им придется "останавливать промышленные производства". Чтобы предотвратить это, страны сообщества стараются запастись максимальными объемами "голубого топлива". Сейчас европейские ПХГ заполнены уже на 70%, а при текущих темпах накопления газа их объемы полностью будут заняты уже к началу сентября. Чтобы продолжать накопление газа на зиму, некоторые чиновники и представители бизнеса ЕС начали рассматривать возможность использования украинских ПХГ, причем данная идея "находит все больше и больше сторонников", утверждает агентство.

Жизнеспособность варианта использования украинских ПХГ объясняется тем, что они "находится достаточно далеко" от линии боевого соприкосновения, а также "весьма привлекательны" по цене и "конкурентоспособны с точки зрения своего функционала", приводит агентство оценки представителей германского энергоконцерна RWE и швейцарской трейдинговой компании Axpo.

В то же время и в ЕС, и на Украине осознают рискованность реализации данной идеи в свете боевых действий на территории бывшей советской республики. Для решения этой проблемы Еврокомиссия рассматривает возможность принятия страховых гарантий, выданных "государственными организациями". Украинская же компания - оператор ПХГ "Укртрансгаз" подтвердила в ответ на запрос агентства, что уже разрабатывает "сервисные гарантии" в целях "минимизации военных рисков" для европейских клиентов.