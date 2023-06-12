Алиев обсудил с помощником президента России сотрудничество в транспортной сфере

Стороны также затронули вопросы, связанные "с изучением возможностей использования Россией в будущем потенциала Зангезурского коридора"

БАКУ, 12 июня. /ТАСС/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев обсудил с помощником главы российского государства Игорем Левитиным сотрудничество двух стран в сфере транспорта, в том числе развитие международного транспортного коридора Север - Юг. Об этом сообщается на сайте президента Азербайджана.

"Во время беседы состоялся обмен мнениями о продолжении взаимных усилий по развитию транспортного коридора Север - Юг, увеличении объемов грузоперевозок, возможностях использования соответствующей инфраструктуры на территории Азербайджана", - говорится в сообщении.

Отмечается, что также обсуждались вопросы, связанные "с изучением возможностей использования Россией в будущем потенциала Зангезурского коридора". Кроме того, Алиев и Левитин рассмотрели вопросы использования возможностей судостроительной отрасли Азербайджана.

Выступая 25 мая на расширенном заседании высшего Евразийского экономического совета в Москве, президент Азербайджана сообщил, что в настоящее время ведутся переговоры и активная работа по размещению заказов соседних прикаспийских стран на судостроительном заводе в Баку, который, по его словам, может построить любые виды судов.