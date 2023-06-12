Стенды участников ПМЭФ представят достижения российской экономики

Также будет продемонстрирован туристический потенциал регионов

САНКТ-ПЕТEPБУРГ, 12 июня. /ТАСС/. Участники Петербургского международного экономического форума на стендах покажут с помощью цифровых технологий, оформления, наглядных моделей и техники достижения российской экономики и туристический потенциал регионов. Как передает корреспондент ТАСС, на основной площадке ПМЭФ в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум" завершается монтаж стендов.

В рамках ПМЭФ традиционно представят свои стенды регионы и компании, повсюду установлены экраны, где в постоянном режиме будут демонстрироваться мультимедийные презентации. Большой стенд представит на форуме страна-гость ПМЭФ - Объединенные Арабские Эмираты. В оформлении этого павильона использованы элементы восточной архитектуры и орнаментов, а пространство внутри оборудовано для проведения презентаций и деловых встреч.

Стенды российских регионов, которые расскажут о красоте местной природы и инвестиционном потенциале, также дополнены переговорными комнатами и площадками для подписания соглашений. В одном из павильонов обустроена гостиная губернаторов, где главы регионов смогут обсудить общие проблемы.

Тематика оформления стендов разнообразна, например, на стенде Ленинградской области можно будет виртуально перенестись на экотропу на побережье Финского залива - так регион представит новую стратегию развития туристской инфраструктуры. О промышленном, культурном и туристском потенциале расскажут в своих презентациях на ПМЭФ Дагестан, Северная Осетия - Алания, Псковская область, на стенд которой привезли трактор. На стенде Петербурга особый акцент сделан на автопроме: эта отрасль возрождается в городе после трудностей, вызванных антироссийскими санкциями.

Крупные компании обратят внимание посетителей стендов не только на новейшие технологии, но и на специалистов, которые обеспечивают их внедрение. Участники постарались найти необычные решения для оформления стендов, в том числе в виде уменьшенных моделей предприятий или непрерывно работающих конвейеров.

ПМЭФ-2023

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он пройдет с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.