В Думе назвали открытым вопрос о взносах российской стороны в ПАЧЭС

По словам главы комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольги Тимофеевой, до сих пор нет решения по подтверждению мандатов членов делегации РФ

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Ситуация со взносами российской стороны в Парламентскую ассамблею Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС) остается открытой, так как нет решения по подтверждению мандатов членов делегации РФ. Об этом заявила в понедельник глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Тимофеева, принявшая участие в заседании комиссии ПАЧЭС по бюджетным вопросам в режиме видео-конференц-связи.

В состав бюджетно-аудиторской комиссии входят представители от парламентских делегаций России, Сербии и Румынии. На заседании аудиторы завершили подготовку проекта бюджета на 2024 год. Организация существует за счет взносов стран-участниц.

"Считаем, ПАЧЭС немыслима без России, и нам вместе надо преодолевать кризис. К сожалению, до сих пор нет ключевого решения - подтверждения мандатов членов нашей российской делегации. До разрешения этой ситуации вопрос о взносах российской стороны тоже остается открытым", - приводит пресс-служба комитета слова Тимофеевой.

В пресс-службе отметили, что Россия приняла решение приостановить уплату взносов на 2023 год в связи с тем, что работа российской делегации на площадке ПАЧЭС блокируется украинской и рядом других национальных делегаций. Из 12 россиян подтвержденные мандаты имеют только трое.

"Голосование по остальным постоянно срывается. Это не дает возможности россиянам полноценно участвовать в работе ПАЧЭС и влиять на принимаемые решения. Несмотря на колоссальное давление и блокаду, российские парламентарии продолжают присутствовать на площадке ПАЧЭС и продвигать интересы России в стратегически важном регионе - Причерноморье", - говорится в сообщении пресс-службы.

ПАЧЭС создана в 1993 году по инициативе России и Турции. В ее состав входят делегации парламентов 13 государств: Азербайджана, Албании, Армении, Болгарии, Греции, Грузии, Молдовы, Румынии, России, Северной Македонии, Сербии, Турции, Украины. Статус наблюдателей имеют парламенты еще шести государств: Беларуси, Германии, Египта, Израиля, Словакии, Франции, а также 13 организаций. Председательство в ПАЧЭС на ближайшие полгода перешло от Турции к Украине.