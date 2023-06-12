ФРГ заявила об угрозе снижения производства, если Москва и Киев не продлят договор по газу

Срок действия соглашения истекает в конце 2024 года

БЕРЛИН, 12 июня. /ТАСС/. Вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек ("Зеленые") опасается, что Германии придется существенно снизить производственные мощности в случае, если Россия и Украина не продлят соглашение о транзите газа в Европу, срок действия которого истекает в конце 2024 года.

"На мой взгляд, мы еще не справились с ситуацией", - сказал он в понедельник, выступая на Восточногерманском экономическом форуме в коммуне Бад-Заров (земля Бранденбург). Слова вице-канцлера приводит телеканал Welt.

"Я хочу лишь указать на то, что соглашение о транзите, которое Россия заключила с Украиной, истекает в 2024 году. И нет надежного сценария дальнейшего развития событий", - отметил Хабек. "Если российский газ не будет поступать в Восточную Европу в тех объемах, в которых он до сих пор поступает через Украину, то начнет действовать то, что было согласовано на европейском уровне: прежде чем люди там замерзнут, мы должны будем снизить наше производство или вообще свернуть его", - пояснил он, имея в виду, что ФРГ придется делиться газом с этими странами. Причем, по мнению Хабека, строящихся в ФРГ терминалов по приему СПГ не хватит, чтобы обеспечить потребности восточноевропейских потребителей.

В декабре 2019 года Москва и Киев договорились о продлении транзита российского газа через украинскую территорию на период с 2020 по 2024 год с возможностью пролонгации соглашения еще на 10 лет. Контракт предусматривает транзит 65 млрд куб. м газа в 2020 году и 40 млрд куб. м ежегодно с 2021 по 2024 год. Договоренность о транзите предполагает принцип "качай или плати", когда плата за транзит взимается в объеме забронированных мощностей, даже если фактическая прокачка окажется меньше.

Ранее в понедельник представитель "Газпрома" сообщил журналистам, что компания подает газ для Европы транзитом через Украину в объеме 42,3 млн куб. м в сутки через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа". Заявка на прокачку через "Сохрановку" была отклонена украинской стороной.