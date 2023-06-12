12 июня, 14:15

Пакистан оплатил первую партию нефти из России юанями

Karachi Port Trust/ Handout via REUTERS
© Karachi Port Trust/ Handout via REUTERS

Премьер-министр исламской республики Шахбаз Шариф ранее сообщил о прибытии в Карачи первой партии нефти из РФ

ИСЛАМАБАД, 12 июня. /ТАСС/. Пакистанская сторона оплатила первую партию российской нефти, которая прибыла накануне в порт Карачи, юанями. Об этом сообщил в понедельник агентству Reuters государственный министр нефти Пакистана Мусадик Малик.

Читайте также
СМИ: Пакистан готов наращивать поставки нефти из РФ при условии доступной ценыПакистан планирует закупать нефть из России за юани на постоянной основеСМИ сообщили о поставке российской нефти в Пакистан со скидкой до $18 за баррель

Министр, как утверждается, дал комментарий агентству по телефону. Он предпочел не раскрывать какие-либо подробности о сделке, включая объемы поставок и их стоимость, отметив лишь, что "ни при каком из сценариев убытков от переработки [российской нефти для Пакистана] не будет". "Мы уверены, что [эта сделка] жизнеспособна с коммерческой точки зрения", - добавил Малик.

11 июня премьер-министр исламской республики Шахбаз Шариф сообщил в Twitter о прибытии в Карачи первой партии нефти из РФ. По его словам, она была приобретена со скидкой.

В свою очередь министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в видеообращении к гражданам Пакистана по случаю 75-летия установления дипломатических отношений между странами, опубликованном в понедельник на сайте российского дипведомства, указал, что страны активно взаимодействуют в борьбе с угрозами безопасности, наращивают двустороннюю торговлю, а также реализуют договоренности о запуске проекта сотрудничества в нефтяном секторе. По его словам, "переговоры о запуске проекта сотрудничества [между Москвой и Исламабадом] в нефтяном секторе находятся на завершающей стадии".

В январе представители правительств Пакистана и России достигли концептуальной договоренности о поставках российской нефти и условились до их начала согласовать вопросы логистики, страхования, оплаты и объемов экспорта. Пакистан рассчитывает, что импорт из России позволит в будущем удовлетворить до 35% его потребностей в нефти. 31 мая газета Dawn со ссылкой на госминистра нефти Малика сообщила, что суда с российской нефтью прибыли в Оман и пакистанская сторона начнет получать углеводороды через неделю. 

Теги:
ПакистанРоссия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация