Парламент Ирака одобрил крупнейший за последние 20 лет бюджет страны

По данным Al-Sumaria, доходная часть составляет около $91 млрд

КАИР, 12 июня. /ТАСС/. Депутаты Совета представителей (парламента) Ирака в понедельник одобрили крупнейший за 20 лет бюджет страны на год, сообщил телеканал Al-Sumaria.

По его информации, доходная часть бюджета составляет 134 трлн иракских динаров (около $91 млрд), расходная - 197 трлн динаров (порядка $136 млрд), дефицит бюджета - около 63 трлн динаров (около $45 млрд).

Расходная составляющая бюджета Ирака в 2021 году, утвержденного парламентом в апреле того же года, составила 129,9 трлн динаров (около $90 млрд по курсу апреля 2021 года); доходная - 101,2 трлн динаров (около $70 млрд по курсу апреля 2021 года). Дефицит бюджета на 2021 год - 28,7 трлн динаров (около $19,8 млрд по курсу апреля 2021 года). Бюджет 2021 года был основан на цене нефти на мировом рынке в $45 за баррель, при ожидаемом экспорте Ирака в 3,25 млн баррелей нефти в сутки, из которых 250 тыс. баррелей добывались в автономном регионе Иракский Курдистан, расположенном на севере страны.

Согласно утвержденному парламентом бюджету, расчет предполагаемых доходов от экспорта нефти основан на средней цене (на мировом рынке) в $70 за баррель. Доходы от экспорта нефти составят 117 трлн динаров (почти $80 млрд). Ирак в 2023 году намерен экспортировать по 3,5 млн баррелей нефти в сутки, включая 400 тыс. баррелей, которые производятся на территории Иракского Курдистана.

Государственный бюджет Ирака в 2022 году не был принят кабинетом министров из-за напряженной политической обстановки, сложившейся в стране после парламентских выборов осенью 2021 года. Осенью 2022 года парламенту удалось избрать главой государства Абдель Латифа Рашида, который назначил премьером Мухаммеда ас-Судани. В середине марта 2023 года проект финансового документа, подготовленный правительство ас-Судани, был передан на утверждение в Совет представителей.