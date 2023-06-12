Хуснуллин заявил, что КПП "Чонгар" между Крымом и Херсонской областью расширят к сентябрю

По словам вице-премьера, возможно, получится завершить работы и раньше

ГЕНИЧЕСК, 12 июня. /ТАСС/. КПП "Чонгар" между Крымом и Херсонской областью планово должен быть расширен к 1 сентября, но, возможно, получится завершить работы быстрее установленного срока. Об этом в понедельник сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"В ходе поездки в Херсонскую область оценил и работу пропускного пункта "Чонгар". Сейчас ведем работы над его расширением. Плановый срок окончания работ - 1 сентября, но ставим задачу выполнить все с опережением графика", - написал он в своем Telegram-канале.

В конце апреля врио главы Запорожской области Евгений Балицкий обратился к директору ФСБ Александру Бортникову с просьбой упростить процедуру прохождения через КПП "Чонгар" между Херсонской областью и Крымом. Он отметил, что проблема очередей на контрольно-пропускных пунктах, в частности на КПП "Чонгар", является одной из самых актуальных для жителей Запорожской области.