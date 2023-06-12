ЕС пообещал Латинской Америке €10 млрд в обмен на редкоземельные ресурсы

При этом глава ЕК Урсула фон дер Ляйен выразила надежду на поддержку Бразилией позиции Брюсселя по конфликту на Украине, обвинив Россию в "проблемах Бразилии в области энергетики и удобрений"

БРЮССЕЛЬ, 12 июня. /ТАСС/. ЕС пообещал инвестировать в страны Латинской Америки €10 млрд в первую очередь в проекты по борьбе с изменением климата, развитию зеленой энергетики и цифровой экономики в обмен на сотрудничество в добыче редкоземельных ресурсов. Об этом заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в ходе своего визит в Бразилию. Ее выступление транслировала пресс-служба ЕК.

"ЕС инвестирует в страны Латинской Америки €10 млрд, что станет основой для привлечения еще большего объема частных инвестиций, - заявила фон дер Ляйен. - Мы запускаем стратегическое партнерство с Бразилией по добыче редкоземельных ресурсов, которое должно способствовать покрытию потребностей наших континентов в этих ключевых для зеленого перехода ресурсов".

Она также выразила надежду на поддержку Бразилией позиции Брюсселя по конфликту на Украине, обвинив в "проблемах Бразилии в области энергетики и удобрений" Россию, а не санкции ЕС.

Она подчеркнула, что в Бразилии ЕС инвестирует 2 млрд евро в экологически чистое производство водородного топлива и 430 млн евро в проекты по борьбе с исчезновением тропических лесов. Кроме того, она пообещала Бразилии "торговое сотрудничество, которое должно привести к реиндустриализации Бразилии" и "стать платформой для самого широкого диалога не только в сфере экономики".