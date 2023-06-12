Добыча сланцевой нефти в США в июле вырастет на 0,1%

В Минэнерго США сообщили, что фактическая добыча сланцевой нефти в июне оказалась выше значений, ожидаемых ведомством в предыдущем прогнозе

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Добыча сланцевой нефти в США в июле 2023 года по отношению к июню вырастет на 8 тыс. баррелей (0,1%), до 9,375 млн баррелей в сутки (б/с). Об этом говорится в отчете Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США, опубликованном в понедельник.

Фактическая добыча сланцевой нефти в июне оказалась выше значений, ожидаемых ведомством в предыдущем прогнозе, и составила 9,367 млн б/с против оценки в 9,332 млн б/с.

Рост объемов извлечения ожидается в четырех из семи нефтеносных районов, где сосредоточена добыча трудноизвлекаемой нефти, указывается в отчете. Наибольшее повышение прогнозируется в Баккеновской формации, где среднесуточное производство сланцевой нефти в июле должно вырасти на 7 тыс. баррелей, до 1,214 млн б/с. Кроме того, рост добычи на 4 тыс. баррелей ожидается в Найобрарской формации - до 655 тыс. б/с. В формации Анадарко рост добычи составит 1 тыс. баррелей, до 440 тыс. б/с, в Пермском бассейне - также 1 тыс. баррелей, до 5,763 млн б/с.

В формациях Хейнсвилл и Аппалачи, как ожидает Минэнерго США, показатели останутся на прежнем уровне - 36 тыс. б/с и 150 тыс. б/с соответственно.

При этом в формации Игл-Форд прогнозируется снижение добычи по сравнению с июньскими значениями на 5 тыс. б/с, до 1,117 млн б/с.

Ранее Минэнерго США повысило прогноз суточной добычи нефти в стране в 2023 году на 80 тыс. баррелей, до 12,61 млн б/с. В 2024 году министерство ожидает добычу нефти на уровне 12,77 млн б/с (+ 80 тыс. баррелей к предыдущей оценке).