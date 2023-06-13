Кабмин РФ обсудит исполнение бюджета за 2022 год, поддержку участников СВО и другие темы

Также рассмотрят реализацию госпрограмм за 2022 год и оценят их эффективность

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Правительство России проведет во вторник очередное заседание. На него вынесено 16 вопросов.

В частности, будет обсуждаться исполнение федерального бюджета за 2022 год. Также планируется рассмотреть реализацию госпрограмм за этот же период и оценить их эффективность.

Кроме того, в повестке - ситуация на новых территориях страны. Регионам РФ, принимающим граждан с Украины и жителей Донбасса, могут выплатить компенсации за организацию для них пунктов временного размещения и питания. Донецкой и Луганской народным республикам, Запорожской и Херсонской областям предполагается выделить средства на поддержку малого и среднего бизнеса, самозанятых и граждан, заинтересованных в будущей предпринимательской деятельности.

Как ожидается, также субсидию получит фонд "Защитники Отечества", который поддерживает участников специальной военной операции.

Социальные вопросы

На заседании рассмотрят и другие инициативы. Среди них законопроект, которым предлагается расширить использование маткапитала на реконструкцию домов разного типа.

Помимо этого, правительство обсудит поправки в закон "О бесплатной юридической помощи в РФ". Согласно документу, региональные органы власти смогут определять порядок взаимодействия "государственных юридических бюро с участниками государственной и негосударственной систем бесплатной юридической помощи".

"При данной модели оказания юридической помощи работники бюро будут обеспечивать первичный прием граждан и оказание правовых консультаций, а адвокаты - привлекаться к обеспечению представления интересов граждан в судах и иных органах", - пояснили в кабмине.

Также правительство рассмотрит поправки, которыми предлагается уточнить порядок применения нулевого НДС на лекарства, предназначенные детям с тяжелыми заболеваниями. Ранее сообщалось, что фонд "Круг добра", который помогает таким пациентам, могут освободить от уплаты НДС при передаче незарегистрированных в России препаратов - соответствующие изменения в Налоговый кодекс РФ подготовил Минфин.

На встречу вынесены и поправки в закон о физической культуре и спорте. Как указали в правительстве, разработка такого документа продиктована необходимостью актуализировать законодательство РФ "в части развития военно-прикладных и служебно-прикладных видов спорта с учетом результатов мониторинга правоприменения".

Еще один законопроект, который будет обсуждаться во вторник, меняет исчисление страховых взносов по отдельным видам соцстрахования.

Развитие городской среды

В повестке значится и несколько вопросов, связанных с благоустройством. Так, планируется выделить средства регионам Дальнего Востока на поощрение муниципалитетов - победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды - и реализацию их инициатив.

Кроме того, между 38 субъектами РФ распределят финансирование, чтобы поддержать строительство модульных гостиниц.

Также предполагается скорректировать субсидии на комплексное развитие сельских территорий, чтобы ускорить выполнение некоторых федеральных проектов (например, "Современный облик сельских территорий" и "Развитие жилищного строительства и повышение уровня благоустройства домовладений").