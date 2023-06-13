Объем доходов Росалкогольрегулирования в 2022 году составил 82% от прогноза

По данным Счетной палаты, основным источником доходов службы стала государственная пошлина за выдачу федеральных специальных марок производителям алкогольной продукции

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Объем доходов Росалкогольрегулирования по итогам 2022 года не достиг планируемых показателей и составил 82% от прогноза. Об этом сообщила Счетная палата по итогам проверки исполнения бюджета службой.

"Общий объем доходов службы не достиг планируемых показателей и составил 82% от прогноза (1,3 млрд рублей)", - говорится в сообщении.

Основным источником доходов Росалкогольрегулирования в 2022 году стала государственная пошлина за выдачу федеральных специальных марок производителям алкогольной продукции (63%). Размер этих поступлений вырос в 2,4 раза по сравнению с прогнозными значениями и составил 840 млн рублей, сообщает контрольно-счетное ведомство.

При этом в общем объеме поступлений отмечается значительное неисполнение прогноза доходов по государственной пошлине за лицензирование деятельности в области производства и оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции. Объем этих поступлений составил 255 млн рублей, или 30% от прогноза, рассказал аудитор Андрей Батуркин и добавил, что это можно объяснить волнообразным характером лицензирования в этой сфере. Он напомнил, что лицензия на производство и оборот алкоголя выдается на пять лет. Пик заявлений на выдачу лицензий был в 2021 году, в 2022 году фиксируется снижение.

Расходы Росалкогольрегулирования в 2022 году исполнены на достаточно высоком уровне - 99,3%. В части программных мероприятий службы все показатели достигнуты. При этом Счетная палата указала на необходимость оптимизации сроков достижения или изменения их плановых значений.

По итогам проверки установлены нарушения и недостатки на общую сумму 3,2 млрд рублей. В основном они связаны с ведением бюджетного учета и отчетности. Кроме того, не произведена переоценка земельных участков в территориальных органах службы, не отражены договоры аренды нежилых помещений, выявлены нарушения сроков постановки на учет объектов основных средств. Также установлены отдельные нарушения, связанные с несоблюдением законодательства о контрактной системе в сфере закупок.