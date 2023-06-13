В Счетной палате рассказали о доходах ФТС за 2022 год

Их сумма составила 6,2 трлн рублей

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Доходы Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ за 2022 год составили 6,2 трлн рублей, или 99,94% от прогноза, сократившись на 13% по сравнению с 2021 годом. Об этом говорится в опубликованном во вторник заключении Счетной палаты РФ.

"Отклонение объема поступлений от плана обусловлено уменьшением объемов налогооблагаемого импорта из стран дальнего зарубежья, а также снижением среднего курса доллара США относительно прогнозируемого значения", - пояснил на коллегии аудитор СП РФ Андрей Батуркин.

ФТС РФ и подчиненные ей таможенные органы за 2022 год предоставили льготы по уплате таможенных сборов на сумму 1,09 трлн рублей.

Расходы служба исполнила на уровне 98,79% в размере 90,5 млрд рублей. При этом исполнение по Федеральной адресной инвестиционной программе (ФАИП) составило 86,5%, или 910,7 млн рублей.

Проверка выявила некоторые нарушения и недостатки, допущенные в ходе исполнения бюджета. Так, в части доходов установлены признаки нарушений при осуществлении таможенного оформления и контроля товаров, влияющие на полноту взимания таможенных и иных платежей в федеральный бюджет, суммой 13,9 млн рублей.

Также Счетная палата обратила внимание на разницу ставок ввозных таможенных пошлин на электронные устройства для потребления никотинсодержащей продукции (так называемые айкосы и вейпы) и других изделий с аналогичными функциональными возможностями (например, курительные трубки, кальяны). Так, если в отношении устройств для нагревания табака и вейпов Евразийской экономической комиссией установлена ставка ввозной таможенной пошлины в размере 0%, то на изделия аналогичных функциональных возможностей - в размере 13%. "На наш взгляд, целесообразно выровнять тарифное обложение путем повышения нулевой ставки ввозной таможенной пошлины до уровня не менее 13%. В этом случае дополнительные поступления в бюджет могут составить порядка 4,5 млрд рублей в год", - отметил Батуркин.