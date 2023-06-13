В Счетной палате сообщили, что доходы Росимущества за 2022 год составили 775,8 млрд рублей

В структуре доходов ведомства основную долю составляют дивиденды по акциям - 97,1%, или 752,9 млрд рублей, рассказал аудитор СП РФ Андрей Батуркин

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Доходы Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущества) за 2022 год составили 775,8 млрд рублей, или 109,4% от прогноза. Об этом говорится в опубликованном во вторник заключении Счетной палаты (СП) РФ.

Превышение прогнозных значений преимущественно связано с поступлением дивидендов по акциям. "В структуре доходов Росимущества основную долю составляют дивиденды по акциям - 97,1%, или 752,9 млрд рублей. При этом основной объем поступлений обеспечивают 12 крупнейших акционерных обществ с госучастием", - сообщил на коллегии аудитор СП РФ Андрей Батуркин.

Исполнение расходов Росимущества составило 99,9% (7,5 млрд рублей). Большая их часть осуществлена в рамках госпрограммы "Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков", где агентство является ответственным исполнителем комплекса мероприятий программы "Управление федеральным имуществом" и участником ведомственного проекта "Государство как эффективный собственник".

Общий объем дебиторской задолженности Росимущества увеличился за год на 41,1%, до 714,9 млрд рублей. Основная ее доля (714,7 млрд рублей) приходится на задолженность по доходам. При этом наибольшая часть приходится на доходы будущих периодов от аренды земельных участков и имущества казны.

Просроченная задолженность выросла на 36,8% и составила на 1 января 2023 года 16,7 млрд рублей.

Вместе с тем отмечается положительная динамика в части снижения объемов дебиторской задолженности по дивидендным платежам. "Это связано с активизацией работы территориальных органов Росимущества по ее взысканию, а также принятием решений о списании безнадежной к взысканию задолженности", - отметил Батуркин.