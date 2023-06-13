В Счетной палате сообщили, что доходы Росреестра за 2022 год составили 31,5 млрд рублей

Аудитор СП РФ Андрей Батуркин уточнил, что перевыполнение плана связано с ростом объема предоставления услуг в электронном виде

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Доходы Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестра) за 2022 год составили 31,5 млрд рублей, или 107,3% от прогноза. Об этом говорится в опубликованном во вторник заключении Счетной палаты (СП) РФ.

"Традиционно основной объем поступлений (84,9%) был связан с оказанием услуг по госрегистрации прав на недвижимое имущество, - сообщил на коллегии аудитор СП РФ Андрей Батуркин. - Перевыполнение плана в основном обусловлено ростом объема предоставления услуг в электронном виде. Они носят заявительный характер и поэтому труднопрогнозируемы".

Расходы служба исполнила на высоком уровне - 99,5% (61,9 млрд рублей). При этом основная их часть осуществлялась в рамках госпрограммы "Национальная система пространственных данных", ответственным исполнителем которой является Росреестр.

Проверка выявила некоторые нарушения и недостатки, допущенные организацией при осуществлении государственных закупок, управлении недвижимым имуществом и предоставлении субсидий на иные цели. Кроме того, Росреестр несвоевременно направил в Минфин предложения по использованию в 2022 году остатков субсидии 2021 года в размере 435,6 млн рублей.

"В рамках реализации госпрограммы обеспечено достижение всех ключевых показателей - в 2 раза сокращены сроки кадастрового учета и регистрации прав, в 8,5 раза - количество приостановок по бытовой недвижимости, в 2 раза увеличены темпы формирования полного и точного реестра недвижимости, - прокомментировал заключение Счетной палаты глава Росреестра Олег Скуфинский. - Росреестр получил рекордную за пять лет оценку качества финансового менеджмента ("отличное качество", 82,71 балла из 100), а также обеспечил высокий уровень кассового исполнения бюджета - 99.5%. Кроме того, Росреестр занял лидирующие позиции в рейтинге руководителей цифровой трансформации федеральных органов исполнительной власти, у которых финансирование мероприятий ИКТ (информационно-коммуникационных технологий - прим. ТАСС) в 2022 году превышало 5 млрд рублей. По каждому выводу Счетной палаты были предприняты незамедлительные меры для устранения замечаний".