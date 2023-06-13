Минтранс анонсировал начало перевозок по М-11 первыми российскими беспилотными грузовиками

По данным ведомства, в проекте задействовали машины перевозчиков ПЭК, Globaltruck, "Газпромнефть-снабжение"

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Первые беспилотные грузовики "Камаз" начнут осуществлять перевозку грузов по трассе М-11 Москва - Петербург 14 июня. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Минтранса РФ.

"В рамках проекта "Беспилотные логистические коридоры" 14 июня беспилотные грузовики "Камаз" повезут коммерческие грузы из Санкт-Петербурга в Москву. В проекте участвуют крупнейшие перевозчики: ПЭК, Globaltruck, "Газпромнефть-снабжение". Отработка беспилотной доставки грузов проходит в рамках программы экспериментального правового режима на трассе М-11 "Нева", - рассказали в министерстве.

Проект "Беспилотные логистические коридоры" курирует первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов, а ответственным за его реализацию выступает Минтранс РФ. Отечественные перевозчики впервые в мире начнут осуществлять грузоперевозки беспилотниками во взаимодействии с сервисами "умной дороги". В проекте примут участие компании "Камаз", "Старлайн", "Глобалтрак лоджистик", "Магнит" и оператор дороги "Автодор".

Согласно требованиям, к эксплуатации на М-11 будут допущены беспилотники, которые прошли оценку соответствия требованиям безопасности, проводимую испытательной лабораторией ФГУП "НАМИ" и в отношении которых МВД РФ внесена запись об отнесении автомобиля к беспилотным. На сегодня все процедуры прошла только компания "Камаз", отметили в министерстве.

"Минтранс России поддерживает отечественные компании, реализующие без привлечения бюджетных средств инновационные беспилотные решения, и готов оказывать им содействие. В то же время неоспоримым приоритетом проекта является безопасность всех участников дорожного движения. Эксплуатация беспилотных транспортных средств, не соответствующих требованиям законодательства Российской Федерации, в том числе в рамках правовых режимов, недопустима", - отметил замглавы Минтранса РФ Дмитрий Баканов, чьи слова приводятся в сообщении.

В ближайшее время ожидается, что на трассу М-11 также выйдут беспилотные грузовики "Сберавтотех". Техника компании уже прошла сертификацию в НАМИ. Развитие перспективных высокотехнологичных направлений, поддержка отечественных компаний, в том числе разрабатывающих беспилотные решения, являются ключевыми приоритетами правительства РФ, заключили в министерстве.