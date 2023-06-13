Большая часть крупного бизнеса в России отметила улучшение положения компаний

Более 80% респондентов уверены в улучшении или сохранении текущего состояния в ближайшие полгода, говорится в исследовании консалтинговой компании "Яков и партнеры"

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Более половины представителей российского крупного бизнеса за последние шесть месяцев почувствовали улучшение положения своих компаний, говорится в исследовании консалтинговой компании "Яков и партнеры" (бывшее российское подразделение McKinsey). Текст документа есть в распоряжении ТАСС.

Исследование проводится каждые шесть месяцев среди руководителей компаний с оборотом более 5 млрд рублей. В июне "Яков и партнеры" опросили более 120 руководителей таких компаний. Среди опрошенных - организации из основных отраслей российской экономики, включая банковскую, IT и телеком, металлургию, нефтегазовую и горнодобывающую промышленность, розничную торговлю и электронную коммерцию, сельское хозяйство, химическую промышленность, машиностроение и энергетику.

"Более половины лидеров российского бизнеса отметили улучшение состояния их бизнеса за последние шесть месяцев. Количество руководителей, отметивших ухудшение положения их компаний, сократилось по сравнению с результатами опроса в декабре 2022 года. Более 80% респондентов выразили уверенность в улучшении или сохранении текущего состояния в ближайшие полгода", - отмечается в исследовании.

При этом в июне только 16% опрошенных отметили, что ожидают ухудшения перспектив компании в ближайшие шесть месяцев (для сравнения в декабре этот показатель составлял 24%).

"С начала года субъективная оценка состояния компаний больше всего за последние шесть месяцев повысилась в горнодобывающей отрасли и металлургии (с 37% до 48%), а также группе отраслей по производству потребительских товаров, розничной торговли и электронной коммерции (с 46% до 78%). При этом компании химической отрасли отметили ухудшение ситуации (с 25% до 31%)", - отмечается в пресс-релизе к исследованию.

Основные приоритеты и искусственный интеллект

Если в декабре 2022 года приоритетами для бизнеса руководители называли сокращение затрат (40% опрошенных), адаптацию цепочек поставок (39%), рост выпуска продукции или услуг (27%), привлечение и удержание сотрудников и запуск новых инвестпроектов, то сейчас приоритет сменился на более позитивный. Так, например, наибольшее число опрошенных, 37%, считают важным привлечение и удержание сотрудников, выход на новые географические рынки (29%), запуск новых инвестпроектов (29%). Количество респондентов, которые в числе приоритетов называют адаптацию цепочек поставок, снизилось до 25%, а сокращение затрат и вовсе переместилось с первой на седьмую строчку приоритетов.

"С точки зрения перспектив, представители сектора технологий, IT и банков оказались наиболее оптимистичны в оценке своего будущего. Среди них в среднем улучшения ситуации ожидают от 68 до 80% респондентов. Это в целом отражает направление на импортозамещение в области технологий и IT", - отметила руководитель аналитического центра "Яков и партнеры" Влада Богданова.

Также респондентов спрашивали о будущей роли искусственного интеллекта для их компаний. "63% опрошенных отметили, что развитие искусственного интеллекта повлияет на их компании в горизонте одного года, эта доля оказалась еще выше среди лидеров банковского сектора, сектора технологий и IT, розничного бизнеса и производства потребительских товаров", - отметили в "Яков и партнеры".