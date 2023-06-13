В США подали иск с требованием запретить поглощение Activision компанией Microsoft

Федеральная торговая комиссия опасается, что заключение сделки по приобретению корпорацией разработчика компьютерных игр грозит снижением конкуренции, пишет The New York Times

НЬЮ-ЙОРК, 13 июня. /ТАСС/. Федеральная торговая комиссия (ФТК) США обратилась в суд с требованием заблокировать сделку по приобретению корпорацией Microsoft крупного американского разработчика компьютерных игр Activision Blizzard. Об этом сообщила в понедельник газета The New York Times со ссылкой на исковое заявление, направленное ФТК в федеральный окружной суд по северному округу штата Калифорния.

Как указывается в заявлении, власти США опасаются, что заключение сделки, которая может стать "крупнейшей в индустрии видеоигр и в истории Microsoft", грозит снижением конкуренции. Так, истцы полагают, что Microsoft "получит возможность блокировать доступ к продуктам Activision" других производителей игровых устройств. "Снижение конкуренции значительно навредит потребителям на многих рынках", - считают в ФТК.

Власти требуют, чтобы суд ввел временный запрет на заключение сделки к 20:59 15 июня по местному времени (06:59 16 июня мск). В случае введения временного запрета на заключение сделки судебное разбирательство по иску ФТК может начаться 2 августа.

В мае сделку по приобретению Activision Blizzard корпорацией Microsoft одобрила Еврокомиссия. В свою очередь Управление по конкуренции и рынкам (Competition and Markets Authority, СМА) Соединенного Королевства сделку заблокировало.

В январе прошлого года Microsoft объявила о планах по приобретению за $68,7 млрд одного из крупнейших мировых разработчиков игр Activision Blizzard Inc. Федеральная торговая комиссия США пообещала попытаться заблокировать сделку, так как в случае ее реализации Microsoft получит возможность подавить конкурентов игровых консолей Xbox. Американский регулятор посчитал, что Microsoft сможет манипулировать ценами на продукцию Activision Blizzard, что нанесет ущерб качеству выпускаемых игр.