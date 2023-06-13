12 июня, 23:44

Toyota к 2027 году представит новейшие твердотельные аккумуляторы

В компании сообщили, что электромобили на них смогут преодолевать на одной подзарядке по крайней мере 1 000 км

ТОКИО, 13 июня. /ТАСС/. Автоконцерн Toyota Motor к 2027 году планирует представить новейшие твердотельные аккумуляторы для электромобилей. Об этом автомобильная компания объявила во вторник.

Отмечается, что электромобили на таких аккумуляторах смогут преодолевать на одной подзарядке, которая будет занимать менее 10 минут, по крайней мере 1 000 км. В то же время в компании подчеркнули, что будут стремиться довести этот показатель до 1 200 км, а в долгосрочной перспективе - до 1 500 км. В компании ожидают, что к 2030 году примерно половина реализуемых ею по всему миру авто будут оснащены этими аккумуляторами.

В компании также отметили, что продолжат развитие технологий водородных двигателей и всестороннее продвижение декарбонизации.

Япония стремится к 2050 году достичь полной декарбонизации за счет использования водорода, возобновляемых источников энергии и утилизации углекислого газа, вырабатываемого промышленными предприятиями. 

Теги:
Япония
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