Госминистр ОАЭ и замминистра финансов РФ провели переговоры о налоговом соглашении

Мухаммед бен Хади аль-Хусайни отметил, что отношения России и Объединенных Арабских Эмиратов развиваются во многих областях, "демонстрируя эффективность стратегического партнерства"

ДУБАЙ, 13 июня. /ТАСС/. Государственный министр финансов Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед бен Хади аль-Хусайни и заместитель министра финансов России Алексей Сазанов провели в Дубае второй раунд переговоров о пересмотре налогового соглашения между странами. Об этом в понедельник сообщило агентство WAM.

В ходе переговоров аль-Хусайни заявил, что "отношения России и ОАЭ развиваются во многих областях, демонстрируя эффективность стратегического партнерства". "ОАЭ с нетерпением ждут обсуждения вопросов, представляющих взаимный интерес и открывающих новые горизонты для совместной работы в экономической, финансовой и коммерческой сферах", - подчеркнул он.

Россия и ОАЭ заключили соглашение о налогообложении дохода от инвестиций 7 декабря 2011 года. В конце прошлого года Сазанов заявил газете "Ведомости", что Минфин предложит правительству пересмотреть налоговые соглашения с некоторыми дружественными странами, включая ОАЭ, которые планировали ввести налог на прибыль организаций. По словам Сазанова, цель пересмотра соглашений состоит в том, чтобы понизить стоимость привлечения прямых инвестиций от реальных инвесторов - резидентов этих юрисдикций.

В начале 2022 года Министерство финансов ОАЭ объявило о введении с 1 июня этого года федерального корпоративного налога на прибыль со ставкой в 9% для среднего и крупного бизнеса. Для компаний с прибылью, которая не превышает 375 тыс. дирхамов ($102 тыс.) в год, ставка осталась нулевой. Изменения также не затронули благотворительные организации, инвестиционные фонды, государственные корпорации и предприятия, занимающиеся добычей природных ресурсов.