Порядка 50 банков могут покинуть российский рынок в ближайшие три года

Глава рейтингового агентства АКРА Михаил Сухов рассказал в интервью газете "Известия", что это обусловлено типами банков

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Около 50 банков могут уйти с российского рынка в ближайшие три года. Об этом рассказал глава рейтингового агентства АКРА Михаил Сухов в интервью "Известиям", опубликованном во вторник.

"В ближайшие три года российский рынок могут покинуть 50 банков", - сказал Сухов.

По его словам, причины и вероятность ухода во многом определяются типами банков. Эксперт условно их разделил на три группы.

"Первая - это иностранные. Скорость ухода здесь во многом зависит от административных решений и от взаимоотношений с регуляторами головных банков, а также от того, насколько выгодно уходить", - добавил Сухов, уточнив, что всего на данный момент в РФ работает более 50 иностранных кредитных организаций, но капитал некоторых из них находится под контролем дружественным государств, и они не планируют закрываться.

"Вторая группа - небольшие банки, которые принадлежат крупным компаниям или предприятиям. Например, те, которые занимаются обслуживанием платежного бизнеса. В нынешних условиях становится понятно, что трансакционный бизнес не может быть единственным источником доходов, нужно выходить на более прибыльные рынки - в кредитование. При низком капитале это удастся не всем", - подчеркнул глава агентства.

К третьей группе Сухов отнес кредитные организации, находящиеся внутри более крупных групп, владельцы которых будут сокращать расходы.

О крупных иностранных банках

Отвечая на вопрос о возможном уходе крупных иностранных банков с российского рынка, Михаил Сухов отметил, что в агентстве видят сокращение их бизнеса, но дальнейшие решения будут зависеть от владельцев и менеджеров этих кредитных организаций.

"АКРА присваивает рейтинги этим банкам, поэтому у нас есть ограничения по разглашению информации. Могу сказать, что в апреле мы присвоили Райффайзенбанку самый высокий кредитный рейтинг - ААА. Если мы увидим, что эта кредитоспособность меняется, мы совершим очередное действие. Аналогично и в отношении Юникредит банка: при изменении оценок они будут своевременно раскрыты пользователям", - подчеркнул он.

Говоря о закрытии Raiffeisen Bank International корсчетов российских банков, глава агентства предположил, что эти действия вряд ли отразятся на устойчивости финансовых показателей. Отечественные банки смогут найти другие варианты денежных переводов - через открытие коротношений в иных валютах.

5 мая банковская группа Raiffeisen Bank International объявила о том, что закрыла корреспондентские счета всем российским банкам, за исключением своей дочерней структуры в РФ Raiffeisenbank Russia. В отчете о результатах операционной деятельности группы за первый квартал 2023 года отмечалось, что она намерена работать в направлении продажи или выведения в отдельную компанию российской "дочки" в полном соответствии "с местными и международными законами", а операционная и финансовая деятельность группы в России будет продолжать сокращаться.