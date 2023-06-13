Приморье планирует найти партнеров в Китае для мастер-плана Владивостока

Регион примет участие в Харбинской международной торгово-экономической ярмарке

ВЛАДИВОСТОК, 13 июня. /ТАСС/. Приморский край на Харбинской международной торгово-экономической ярмарке рассчитывает найти партнеров из Китая для реализации положений мастер-плана Владивостока. Также по итогам ярмарки регион ожидает роста товарооборота и интенсификации связей с Китаем, сообщил ТАСС президент союза "Торгово-промышленная палата Приморского края" Борис Ступницкий.

"Ожидаем увеличения товарооборота, углубления и интенсификации и внешнеторговых, и внешнеэкономических, и кооперационных связей с китайскими партнерами <...> по сельскому хозяйству, по транспортно-логистическому комплексу, по инвестиционному потенциалу Приморского края, который подразумевает интенсификацию привлечения китайских инвестиций в развитие Приморского края. В том числе [глава города Владивостока] Константин Владимирович Шестаков выступает с мастер-планом Владивостока для того, чтобы привлечь китайских партнеров для реализации каких-то положений и форматов этого мастер-плана", - рассказал Ступницкий.

Он добавил, что во второй день ярмарки пройдет День Приморского края. Он откроется пленарным заседанием, на котором выступят губернатор региона Олег Кожемяко и мэр Владивостока. После состоятся переговоры между предпринимателями провинции Хэйлунцзян, других регионов Китая и Приморского края.

"У нас предприниматели - это лесопромышленники - серьезно представлены, строительная отрасль, экспортеры сельхозпродукции, продуктов питания, логистика, товары народного потребления, туризм, спорт, керлинг-центр едет, они хотели бы тоже интенсифицировать свои связи <...>. У нас предусмотрено проведение трех круглых профильных столов: "Перспективы сотрудничества между Приморским краем и провинцией Хэйлунцзян в области сельского хозяйства", "Инвестиционный потенциал Приморского края" и "Транспортно-логистический комплекс Приморского края", - рассказал собеседник.

Также запланирована презентация для углубления сотрудничества с несколькими китайскими провинциями в области строительства, добавил Ступницкий.

О товарообороте между Приморьем и Китаем

По итогам 2022 года товарооборот Приморского края с Китаем превысил 57% от всего внешнеторгового оборота региона, при этом доля Китая в экспорте Приморского края составила 47%, а в импорте - 62%. Взаимодействие обусловлено сотрудничеством региона с провинцией Хэйлунцзян.

Пресс-служба правительства края 19 мая по итогам встречи заместителя председателя правительства Валерия Прокопчука с мэрами трех крупных китайских городов - Муданьцзяна, Суйфэньхэ и Дуннина - сообщила о том, что Приморский край планирует довести товарооборот с Китаем до $10 млрд к 2024 году. В 2022 году этот показатель составил $7,5 млрд.

Харбинская международная торгово-экономическая ярмарка пройдет с 15 по 19 июня в китайской провинции Хэйлунцзян. В состав делегации Приморья войдут представители региональных органов исполнительной власти, сфер туризма и культуры, институтов развития бизнеса, а также предприниматели края. Павильон региона оформят в виде полуострова, на котором будут представлены продукция и товары приморских производителей, институты поддержки предпринимательства. Пройдут выступления приморских артистов и мастер-классы по приготовлению блинов.​​​​