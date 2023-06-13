Правительство Казахстана вернуло контроль над активами группы Jusan

В Минюсте республики пояснили, что группа будет работать в соответствии с законодательством страны, под контролем правительства и других государственных структур

АСТАНА, 13 июня. /ТАСС/. Власти Казахстана вернули из иностранных юрисдикций в республику контроль над активами группы Jusan. Об этом сообщила пресс-служба Министерства юстиции республики.

"В 2021 году вследствие спланированных действий группа Jusan, включающая Jusan Bank и ряд других крупных активов в телекоммуникационной, сельскохозяйственной и иных отраслях, была выведена в иностранную юрисдикцию. Правительство Казахстана фактически утратило контроль над группой. В результате принятых Министерством юстиции Казахстана совместно с другими государственными органами мер удалось вернуть группу Jusan в казахстанскую юрисдикцию", - говорится в сообщении.

Отмечено, что подписаны необходимые документы. Группа будет работать в соответствии c казахстанским законодательством, под контролем правительства и других государственных структур. "Jusan Bank принял на себя обязательства по продолжению финансирования казахстанских организаций образования. Ранее полученная банком государственная помощь будет возвращена досрочно", - пояснили в пресс-службе.

В феврале 2023 года Генеральная прокуратура Казахстана сообщила, что Бостандыкский районный суд города Алма-Аты возбудил гражданское дело по иску прокурора Алма-Аты о признании недействительной сделки между ТОО "Pioneer Capital Invest" и Jusan Technologies Ltd, направленной на передачу контроля и вывод активов АО "First Heartland Jusan Bank", а также связанных с ним организаций в иностранные юрисдикции.

АО "First Heartland Jusan Bank" (Jusan Bank) - казахстанский банк с головным офисом в городе Алма-Ата. В октябре 2022 года пресс-служба банка выступила с опровержением статей в международной прессе, связывающих первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева с Jusan Bank и его базирующейся в Лондоне родительской компанией Jusan Technology Limited, UK (JTL). По данным банка, ни Назарбаев, ни кто-либо из членов его семьи не имеют никакого отношения к Jusan Bank, его дочерним предприятиям и материнской компании JTL.