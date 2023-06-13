13 июня, 04:48

Собянин заявил об увеличении числа проектов комплексного развития территорий Москвы до 188

По словам мэра столицы, планируется построить жилые дома, производства, общественно-деловые и спортивные объекты, школы, детские сады, медицинские учреждения

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Число проектов комплексного развития территорий в Москве с начала года увеличилось со 150 до 188. Об этом во вторник в своем телеграм-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Увеличили с начала года число проектов комплексного развития территорий со 150 до 188. Сделали это после дополнительной оценки неэффективно используемых участков города", - написал мэр.

Отмечается, что общая площадь проектов составляет около 2,45 тыс. га, из них более 14,5 млн кв. метров отведено под жилье, в том числе по программе реновации, 6 млн кв. метров - под современные производства, более 14,5 млн кв. метров - под общественно-деловые объекты.

"Планируем построить 85 школ и детских садов, 19 медицинских учреждений и 48 спортивных объектов", - добавил Собянин.

Благодаря этим проектам в Москве появится более 570 тыс. новых рабочих мест. 

Теги:
Собянин, Сергей СеменовичМосква
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