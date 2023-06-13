Авиарейсы между Сахалином и Кунаширом третьи сутки задерживают из-за непогоды

Ожидается, что пассажиры смогут улететь не раньше 15:30 (07:30 мск) 14 июня

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 13 июня. /ТАСС/. Рейсы авиакомпании "Аврора" между Южно-Сахалинском и Южно-Курильском (остров Кунашир, Курилы, Сахалинская область) отложены еще на сутки из-за непогоды на Курильских островах, сообщили во вторник ТАСС в сахалинском международном аэропорту.

"Рейсы перенесены на 14 июня", - отметили там.

Самолет должен был вылететь из Южно-Сахалинска в воскресенье в 14:45 (06:45 мск). Сначала рейс перенесли на понедельник, а затем на вторник. Теперь планируется, что пассажиры смогут отправиться в путь не раньше 15:30 (07:30 мск) 14 июня, но более точная информация появится только в среду после обеда. Количество ожидающих вылета не уточняется.

Сейчас на территории аэропорта Южно-Курильска стоит сильный туман, дует слабый ветер. В условиях плохой видимости аэропорты Курильских островов не могут принимать самолеты.