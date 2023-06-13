Белоусов заявил о необходимости прожить пять лет без существенных налоговых изменений в РФ

Первый вице-премьер РФ считает, что бизнес сам должен разобраться в том, что у него происходит в вопросе о налогах

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. России следует прожить следующие пять лет без существенных налоговых изменений, считает первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.

"В вопросе о налогах - бизнес сейчас сам должен разобраться в том, что у него вообще там происходит, - сказал он во вторник в эфире телеканала РБК. - Лучше один раз принять решение <..> и постараться дальше пять лет хотя бы прожить без существенных изменений".

По словам вице-премьера, идея налога на сверхприбыль прошлых лет (windfall tax) принадлежит бизнесу. "Они же (предприниматели) умные и информированные. Они понимают, что у них колоссальные сверхдоходы за 2021 и 2022 годы, гигантские просто, больше, чем у бюджета... Они говорят: "...Чем нам налоги повышать, давайте мы лучше скинемся и заплатим", - отметил он и добавил при этом, что нужно провести серьезное обсуждение налоговых изменений с бизнесом, профсоюзами, общественными организациями, Госдумой и Советом Федерации.

Вместе с тем Белоусов выразил сомнение в том, что бизнес будет совершать добровольный единоразовый взнос в бюджет в следующем году. "В этом году доходы бизнеса очень сильно припали, по крайней мере по динамике по сравнению с прошлым годом. Даже в нашем прогнозе динамика доходов, прибыль прибыльных предприятий ниже, чем в прошлом году. А если общую брать прибыль, то она растет меньше 1% в текущих ценах. Это очень мало", - сказал он.