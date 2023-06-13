Тимати считает уход зарубежных брендов из РФ возможностью для развития российского бизнеса

Рэпер привел в пример свой опыт с сетью кофеен Stars Coffee

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Рэпер и бизнесмен Тимур Юнусов (Тимати) назвал "окном возможности" для российских бизнесменов уход западных компаний из России, приведя в пример свой опыт с сетью кофеен Stars Coffee. Таким мнением он поделился в интервью ТАСС.

"Очень многие западные компании после февраля прошлого года свалили из России, по всевозможным причинам покинули нашу страну. У каждого нашлись свои поводы и резоны", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что некоторые компании "вынудили уйти, другие сами решили не оставаться по морально-этическим соображениям". "Одни приостановили работу в России, взяв длительный отпуск, кто-то ушел с концами. Но всех их объединяла совершенно твердая уверенность, что окно возможностей в нашей стране заколочено досками. Навсегда, - сказал Юнусов. - В этом была критическая ошибка".

По мнению бизнесмена, из любой сложной ситуации можно найти выход. "Если для отъехавших окно закрылось, то для нас с Антоном (бизнесмен Антон Пинский - прим. ТАСС) оно, - наоборот - еще шире открылось. Не случись исторически того, что произошло, вероятно, на рынок не вышло бы такое количество всевозможных активов, за которые можно было бы взяться", - считает Юнусов. Он также отметил, что ситуация на рынке "сложная, даже тяжелая". "Но в то же время предприниматели получили уникальную возможность сделать что-то по-настоящему новое и интересное, вывести крутые кейсы импортозамещения, собраться и представить собственный продукт", - пояснил собеседник агентства.

По словам Юнусова, уход бренда Starbucks из РФ послужил вызовом. "Считаю, появление на его месте Stars Coffee - ярчайший пример грамотной, качественной работы. Получилось фирменно и круто. Не стыдно людям показать, они не будут смеяться и закидывать гнилыми помидорами", - сказал бизнесмен.

В марте 2022 года американская сеть кофеен Starbucks сообщила, что приостанавливает всю деловую активность, включая поставки продукции, на территорию РФ в связи с событиями вокруг Украины. 23 мая компания заявила о решении уйти с российского рынка. Активы американской сети кофеен Starbucks приобрели в партнерстве Юнусов, Пинский и компания "Синдика".