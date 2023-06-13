Активы Starbucks в России продали за 500 млн рублей

Совладелец сети кофеен Stars Coffee Антон Пинский отметил, что Stars Coffee в феврале превысила показатели Starbucks

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Сумма сделки по продаже активов Starbucks в России составила около 500 млн рублей. Об этом сообщил в интервью ТАСС совладелец сети кофеен Stars Coffee Антон Пинский.

"Около 500 млн (рублей). Мы покупали по сути закрытый бизнес, не приносивший прибыли. Сеть Starbucks заявила, что уходит из России. Ее клиенты пошли за кофе в другие места. Нам надо было их вернуть", - сказал он.

Пинский напомнил, что основная часть заведений сети Stars Coffee, пришедшей на смену Starbucks в России, была запущена в конце сентября - начале октября прошлого года. И если в ноябре новая сеть отставала от показателей Starbucks, то в январе сравнялась, а в феврале превысила.

"Несколько точек закрыли сознательно из-за условий аренды. Мы сделали предложения владельцам, кто-то согласился, а кое-где не пошли навстречу. Значит, так тому и быть. При этом мы уже открываем точки в новых локациях, где Starbucks никогда не было, и они работают не хуже остальных. Даже франшизы стали продавать. Словом, проект развивается успешно. Думаю, деньги, потраченные на приобретение и перезапуск активов, вернем до конца года", - отметил он.

Бизнесмен подчеркнул, что новой сети кофеен удалось "качественно улучшить продукт" и расширить ассортимент.

"Кофе стал мягче, поскольку в Starbucks была проблема темной обжарки, из-за чего напитки горчили. И с едой у них получалось не очень хорошо из-за того, что во всех 30 тыс. кафе по миру предлагался один и тот же набор. У нас в этом смысле руки развязаны, мы добавили разнообразия, а цену подняли на уровень инфляционной коррекции. Раньше средний чек был в районе 430 рублей, у нас стал 580, но это произошло из-за расширения ассортимента. По прибыли и обороту у нас сейчас дела идут намного лучше", - рассказал он.

О ситуации со Starbucks

В марте 2022 года сеть кофеен Starbucks сообщила, что временно приостанавливает всю деловую активность, включая поставки продукции, на территорию РФ в связи с событиями вокруг Украины. 23 мая компания заявила о решении уйти с российского рынка.

Активы Starbucks приобрели в партнерстве рэпер Тимур Юнусов (Тимати), бизнесмен Антон Пинский и компания "Синдика".