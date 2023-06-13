В Индии впервые за 15 лет ограничили допустимые объемы запасов пшеницы

Таким образом республика планирует бороться с инфляцией

НЬЮ-ДЕЛИ, 13 июня. /ТАСС/. Правительство Индии впервые с 2008 года ввело ограничения на объемы пшеницы, которые производителям и поставщикам разрешается хранить в запасах. На такой шаг власти республики пошли для борьбы с инфляцией, сообщило в ночь на среду Министерство по делам потребителей, продовольствия и государственного распределения.

"Правительство Индии приняло решение ввести ограничения на объемы запасов пшеницы для оптовой и розничной продажи, крупных торговых сетей, предприятий вторичной обработки во всех регионах страны, чтобы обеспечить продовольственную безопасность и предотвратить накопительство и спекуляцию [на ценах]", - говорится в сообщении министерства.

Распоряжение ведомства вступило в силу 12 июня и будет действовать до 31 марта. Согласно документу, для всех экономических агентов, задействованных в сфере производства, обработки и продажи пшеницы, установлены различные ограничения на допустимые объемы ее запасов. При выявлении нарушения установленных норм его необходимо устранить в течение 30 дней.

В заявлении министерства отмечается, что эта мера вводится для стабилизации цен. Как пишет газета Times of India, такой шаг со стороны правительства Индии может также объясняться желанием не допустить дальнейшего роста цен на пшеницу с учетом предстоящих в 2024 году выборов в парламент, а также опасениями в связи с запоздалым приходом в страну муссонных дождей, от которых зависит объем урожая. При этом урожай в 2022-2023 годах (сбор заканчивается в июне), по прогнозам Министерства сельского хозяйства, будет рекордным за всю историю и составит почти 113 млн т.