"Ъ": Минфин предложил отсрочить введение налоговых льгот для выработанных месторождений

Они должны были заработать с 2024 года в виде вычета в 20% от ставки НДПИ

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Минфин предлагает перенести на три года с 2024 года введение налоговых льгот для выработанных месторождений в виде вычета в 20% от ставки налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Об этом во вторник сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

Льготы должны были заработать с 2024 года в виде вычета в 20% от ставки НДПИ для участков с выработанностью запасов более 80%, которые входят в периметр третьей группы (зрелые месторождения) налога на добавленный доход (НДД), напоминает газета.

По подсчетам главного экономиста "Выгон Консалтинг" Сергея Ежова, перенос вычета в 20% увеличит поступления от НДПИ на 1,15 трлн рубля за три года. При этом эти доходы будут на 60% компенсированы сокращением поступлений по НДД и налогу на прибыль, поскольку финансовый результат месторождений ухудшится из-за роста прямого налога на добычу. Таким образом, суммарный бюджетный эффект составит ориентировочно 460 млрд рублей за три года, отмечает "Коммерсантъ". Эксперт добавил, что объем добычи выработанных месторождений составляет около 140 млн т в год, и в результате операционный денежный поток на таких активах снизится на 1,1 тыс. рублей на тонну добытой нефти.

В Минфине отказались от комментариев изданию.

О налоге на дополнительный доход

НДД применяется для нескольких категорий месторождений в зависимости от их выработанности и географического положения.

Этот налог заменяет собой экспортную пошлину и налог на добычу полезных ископаемых (частично) и взимается с выручки от продажи нефти за вычетом расходов на ее добычу и транспортировку.