Роскачество нашло в коле высокое содержание ортофосфорной кислоты и микроорганизмов

В организации подчеркнули, что ни в одном из исследованных товаров не обнаружены потенциально опасные вещества, такие как диметилфталат, диметилтерефталат, диэтилфталат, дибутилфталат и диоктилфтала

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Роскачество провело исследование сладких газированных напитков со вкусом колы и выявило в продукции Coca-Cola Classic и "Моя цена" превышение содержания ортофосфорной кислоты. Результаты исследования есть в распоряжении ТАСС.

Эксперты исследовали продукцию 20 торговых марок (17 - из России, три - из Белоруссии, Казахстана и Узбекистана) по 40 показателям безопасности, качества, органолептических характеристик и достоверности маркировки.

"В продукции одной торговой марки ("Моя цена") обнаружена не заявленная в составе ортофосфорная кислота в количествах, превышающих требования Технического регламента Таможенного союза 029/2012. В продукции торговой марки Coca-Cola Classic зафиксировано превышение содержания ортофосфорной кислоты (заявленной в маркировке), что также не соответствует ТР ТС", - рассказали эксперты.

Кроме того, не заявленная в составе ортофосфорная кислота обнаружена в коле "Каждый день", Funky Monkey и "Вкусвилл". И хотя в этих напитках ее количество не превышает установленных норм, это также является нарушением техрегламента. "Кола - это напиток с высокой кислотностью за счет содержания значительного количества ортофосфорной кислоты, в связи с чем присутствует сложившийся потребительский стереотип о возможном использовании данного напитка в качестве чистящего средства", - отметили в Роскачестве.

В напитках "Вкусвилл" и Pepsi выявлено превышение требований по суммарному количеству дрожжей и плесневых грибов. А в коле "Вкусвилл" зафиксировано нарушение обязательных требований по количеству мезофильных аэробных микроорганизмов. Одной из причин, способствующих росту микробиологии, является отказ от использования консервантов, объяснили эксперты. По данным Роскачества, Export style Classic Cola не соответствует указанным на этикетке сведениям по массовой доле бензойной кислоты. Fantola не соответствует маркировке по массовой концентрации цитрата натрия.

При этом, как подчеркнули в организации, ни в одном из исследованных товаров не обнаружены потенциально опасные вещества, такие как диметилфталат, диметилтерефталат, диэтилфталат, дибутилфталат и диоктилфталат. Не выявлены бактерии группы кишечной палочки и патогенные микрорганизмы, в том числе сальмонеллы. Во всех товарах не отмечено превышений по содержанию синтетических красителей Е122, E124, Е129 и Е120.

Органолептические свойства

Эксперты-дегустаторы провели оценку органолептических свойств продукции. Результаты показали, что кола двух торговых марок - "Ашан" и Cool Cola - не соответствует ГОСТ по аромату, причем последняя также не соответствует стандарту по вкусу.

Как отметили в Роскачестве, среди аудитории отмечается предубеждение, что продукция отечественного производства может уступать по качеству и вкусовым характеристикам оригинальному вкусу колы. В связи с этим среди потребителей была проведена слепая дегустация напитков. Лидерами стала продукция Fantola, Bochkari и Funky Monkey. Последнее место в рейтинге занял напиток "Каждый день". Низкие оценки также получила газировка "Вкусвилл", "Калинов кола" и "Ашан".

"Как показали результаты исследования, схожесть продукта с оригинальной колой не всегда дает положительный результат. Так, "Добрый Cola" является одним из лидеров по схожести с оригинальным продуктом, но при этом не по всем оцениваемым параметрам данный напиток получал высшие оценки по органолептическим свойствам. В то же время один из трех товаров-победителей - Funky Monkey - не вошел в группу лидеров по соответствию оригинальной коле", - объяснили в Роскачестве.

По результатам испытаний лидерами рейтинга стали сладкие газированные напитки семи торговых марок - Jumbo, "Добрый Cola", Funup, Rich Сola, "Черноголовка", Royal Cola original и "Калинов". Они соответствуют не только обязательным требованиям законодательства, но и опережающему стандарту Роскачества.

Реакция производителей

Производители колы "Каждый день" и Funky Monkey, в чьей продукции была обнаружена ортофосфорная кислота, запросили гарантийные письма у поставщиков и направили продукцию на испытания. Завод - изготовитель напитка Fantola уведомил о прекращении изготовления напитка. В случае возобновления его производства на предприятии будут проведены корректирующие мероприятия.

Компания "Вкусвилл", чья продукция не соответствовала требованиям по ортофосфорной кислоте и микробиологии, уведомила о проведении внутренних проверок и тестировании арбитражных образцов. Производитель Cool Cola, в продукции которого были нарушены требования по органолептическим показателям, провел внутреннее расследование, рассказали в Роскачестве.