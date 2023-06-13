13 июня, 06:48

Ущерб экономике Японии от аллергии на пыльцу оценили в 383 млрд иен

Потери вызваны тем, что страдающие от аллергии жители страны в период разлета пыльцы стараются меньше выходить на улицу, поясняется в отчете Института экономических исследований при крупной страховой компании Daiichi Life

ТОКИО, 13 июня. /ТАСС/. Экономика Японии с января по март нынешнего года понесла совокупные потери в размере 383,1 млрд иен (более $2,7 млрд) из-за массовой аллергии населения на пыльцу хвойных деревьев. Такие расчеты были проведены Институтом экономических исследований при крупной страховой компании Daiichi Life, сообщила во вторник экономическая газета Nikkei.

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Потери были связаны с тем, что страдающие от аллергии жители Японии в период разлета пыльцы стараются меньше выходить на улицу. Это сокращает доходы общественного питания, индустрии развлечений, уменьшает транспортные потоки и т. д. В нынешнем году в первом квартале было много сухих солнечных дней с сильным ветром, что привело к активному разлету пыльцы. По официальным данным, она вызывает аллергию у почти 40% жителей Японии.

30 мая правительство страны приняло программу по сокращению вдвое в ближайшие 30 лет количества выбросов этих аллергенов. Предполагается, в частности, расширить с 50 до 70 тыс. гектаров ежегодную вырубку японского кедра, ставшего главным источником пыльцы. За предстоящие десять лет площади этих лесов планируется сократить на 20%, им на замену будут высажены другие деревья. С будущей весны вводится в действие основанная на расчетах суперкомпьютера и искусственном интеллекте новая система предупреждения о направлениях разлета пыльцы.

Правительство также будет субсидировать выпуск новейших лекарств против этого вида аллергии, которая вызывает поражение органов дыхания и зрения различной тяжести.

После Второй мировой войны в Японии на обширных пространствах на склонах гор было высажено огромное количество хвойных деревьев с ценной древесиной. Именно эти леса стали источником болезнетворной пыльцы. В ходе слушаний в парламенте в апреле нынешнего года премьер-министр Японии Фумио Кисида назвал вызываемую этим аллергию "одной из острых социальных проблем страны".

  

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