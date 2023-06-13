НМГ приобрела права на новые фильмы студии Bazelevs

"Дочка" холдинга "НМГ Кинопрокат" выпустит в кино в том числе десятые "Елки", мультфильмы "Ходжа Насреддин" и "Возвращение мамонтенка"

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Национальная Медиа Группа займется дистрибуцей новых фильмов киностудии Bazelevs. В частности, "дочка" холдинга "НМГ Кинопрокат" выпустит в кино десятые "Елки", мультфильмы "Ходжа Насреддин" и "Возвращение мамонтенка", сообщили ТАСС в пресс-службе Bazelevs во вторник.

Ранее о сделке между НМГ и "Базелевсом" сообщило издание РБК.

"Национальная Медиа Группа пришла к соглашению о многоуровневом партнерстве в области дистрибуции контента с одним из лидеров российского кинопроизводства - студией Bazelevs. В рамках партнерства НМГ получает эксклюзивные права на кинотеатральный прокат, телевизионный показ и цифровой релиз в рамках пакета новых фильмов кинокомпании. "НМГ Кинопрокат", дочерняя компания Национальной Медиа Группы, получает права на кинотеатральный релиз трех флагманских проектов студии Bazelevs", - сказал представитель киностудии.

Речь идет о десятой части франшизы "Елки", которые выйдут в прокат 7 декабря 2023 года, анимационном фильме "Ходжа Насреддин", производством которого Bazelevs занимается совместно с Турцией, Казахстаном и Узбекистаном при участии Татарстана."К производству анимации о Ходже Насреддине планируют присоединиться Китай и страны арабского Востока. Релиз проекта запланирован в 2024 году", - сказали в пресс-службе.

Также в рамках партнерства "НМГ Кинопрокат" выпустит "Возвращение мамонтенка" - продолжение советского мультфильма "Мама для мамонтенка". Его премьера запланирована на 2025 год.

Помимо проката, НМГ получает ТВ-права на показы "Елок 10" и "Ходжи Насреддина" на телеканалах холдинга, а также эксклюзивные диджитал-права на цифровую дистрибуцию этих фильмов.