Глава "Казмунайгаза" заявил о важности бесперебойных поставок казахстанской нефти по КТК

Магзум Мирзагалиев считает, что санкционные риски не должны "бить рикошетом" по ним

АСТАНА, 13 июня. /ТАСС/. Санкционные риски не должны "бить рикошетом" по бесперебойным поставкам нефти из Казахстана через магистрали Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Об этом заявил председатель правления казахстанской национальной компании "Казмунайгаз" (КМГ) Магзум Мирзагалиев.

Накануне в Лондоне он провел переговоры с директором управления по санкциям британского внешнеполитического ведомства Дэвидом Ридом. По данным пресс-службы КМГ, в ходе встречи обсуждался широкий спектр вопросов, включая поставки казахстанских энергоносителей по нефтепроводу КТК.

"В условиях усложнения геополитической ситуации в мире, очень важно, чтобы санкционные риски не "били рикошетом" по бесперебойным поставкам казахстанской нефти, в особенности по трубопроводу КТК. Я думаю, это предмет наших обоюдных интересов. И очень важно, что мы проводим подобные встречи в столь конструктивном ключе", - отметил Мирзагалиев.