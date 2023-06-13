FT: Саудовская Аравия за полтора года инвестировала $8 млрд в игровую индустрию

По оценке издания, Эр-Рияд рассчитывает создать в стране 39 тыс. рабочих мест за счет инвестиций в отрасль

ЛОНДОН, 13 июня. /ТАСС/. Саудовская Аравия инвестировала $8 млрд в игровые компании по всему миру с начала 2022 года с целью занять лидирующее положение в этой отрасли. Об этом во вторник сообщила газета Financial Times.

В соответствии со стратегией диверсификации экономики страны, саудовская компания Savvy Gaming Group (SGG), работающая в сфере киберспорта, приобрела доли в китайской фирме VSPO и шведском холдинге Embracer Group, а также купила американского производителя игр Scopely. Кроме того, суверенный фонд Саудовской Аравии расширил инвестиционный портфель за счет акций американской компании Activision Blizzard, французской Ubisoft и японского разработчика игровых консолей Nintendo.

По оценке издания, Эр-Рияд рассчитывает создать в стране 39 тыс. рабочих мест за счет инвестиций в отрасль. К 2030 году ее доля в ВВП должна достичь 1%.

Созданная в январе прошлого года SGG принадлежит суверенному фонду Саудовской Аравии. Цель компании, по словам его главы, наследного принца Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда, превращение в ближайшие семь лет королевства в "главный глобальный центр игр и киберспорта", отмечает газета.