Суточный оборот гостиничного бизнеса в Москве превышает 250 млн рублей

Большинство объектов располагается в центре, в их числе гостиницы на Большой Никитской, 1-й Тверской-Ямской и Зубовской улицах, а также на Ленинском проспекте

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Оборот гостиничного бизнеса в Москве превышает 250 млн рублей в сутки, в столице работают около 1,9 тыс. отелей разных категорий, сообщается на сайте мэра города.

"Доходы от туризма вносят существенный вклад в бюджет Москвы. В 2022 году они составили 120,4 млрд рублей. В свою очередь, гостиничный сектор столицы играет одну из ведущих ролей в экономике туризма. Только оборот гостиничного сектора столицы ежедневно составляет более 250 млн рублей в сутки. Почти половина приходится на субъекты малого и среднего предпринимательства", - говорится в сообщении.

Отмечается, что отрасль динамично восстанавливается после коронавирусного периода - среднегодовой уровень загрузки гостиниц превышает 60%, а в период праздников в среднем составляет более 70%. "За 11 лет в Москве построили 72 отеля на 12,3 тыс. номер. С января по май 2023 года ввели в эксплуатацию здания четырех гостиниц, рассчитанных на 358 номеров. Большинство объектов располагается в центре, и уже скоро они откроют двери для первых туристов. В их числе гостиницы на Большой Никитской, 1-й Тверской-Ямской и Зубовской улицах, а также на Ленинском проспекте", - уточняется в публикации.

Общая площадь введенных с начала года гостиниц составляет около 105 тыс. кв. м. Еще несколько объектов находится на стадии строительства. Они располагаются в том числе и на территории Троицкого и Новомосковского административных округов.

"Сегодня в Москве работает уже 1,9 тыс. отелей разных категорий, а туристам доступны предложения на любой вкус и кошелек. <...> Отели столицы соответствуют высоким стандартам качества и являются важной частью городской инфраструктуры для проведения деловых мероприятий. За три квартала 2022 года только на базе конгресс-отелей прошло более 5 тыс. таких мероприятий средней продолжительностью два дня", - добавляется в сообщении.