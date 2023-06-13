Белоусов: экономика мира переживает распад скреп, основанных на сотрудничестве США и КНР

Как заявил первый вице-премьер РФ, стратегическое самоопределение России невозможно вне контекста процессов, которые происходят в мировой экономике

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Мировая экономика переживает распад существовавших в 1990-е и начале 2000-годов скреп, которые основывались на сотрудничестве США и Китая, считает первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.

"Этот баланс держался прежде всего на отношениях США и Китая. Когда США потребляли больше, чем производили, они начали сбрасывать индустрию, промышленность, шла деиндустриализация США, переход в сторону услуг, хайтека и так далее. В результате у них дефицит платежного баланса, бюджета. А это все финансировал Китай, у которого высокая норма сбережений. Но не только Китай, еще Великобритания, большой банк США <…> За это американцы открыли Китаю свой рынок, и Китай туда в огромном количестве экспортировал свои товары. То же самое происходило с Европой. Это ось, которая провалилась", - сказал он в эфире телеканала РБК, говоря о тенденциях в мировой экономике и прогнозе на долгосрочную перспективу, .

В качестве второго тренда Белоусов отметил "совершенно очевидный процесс индустриализации стран второго эшелона". По его словам, речь идет об арабских и некоторых африканских странах, Бразилии, крупнейших латиноамериканских странах, а также Индии и Индонезии.

Первый вице-премьер напомнил также о росте протекционизма в мировой торговле. "ВТО оказалась в глубочайшем кризисе, из которого, похоже, уже не восстановится. То же происходит и с финансовыми институтами в разной степени. Но самое главное - мировая торговля перестала быть лидером, начался рост протекционизма", - сказал он.

По словам Белоусова, стратегическое самоопределение России невозможно вне контекста процессов, которые происходят в мировой экономике.

Он добавил, что сессия "Горизонт-2040: Россия на карте мира" станет, по его мнению, одной из ключевых на предстоящем Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Клуб ПМЭФ

Интервью Андрея Белоусова состоялось в рамках Клуба ПМЭФ - сообщества ведущих политических деятелей, ученых и экспертов, постоянно принимающих участие в мероприятиях Петербургского международного экономического форума.

ПМЭФ-клуб является площадкой для обсуждения тем и вопросов глобальной экономики, политики, социального развития, которые впоследствии будут вынесены в повестку Форума, станут основными вехами его программы.