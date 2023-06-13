Счетная палата назвала крупнейших плательщиков дивидендов в российский бюджет

"Газпром", "Роснефтегаз" и "Транснефть" перевели в бюджет РФ 666,2 млрд рублей дивидендов

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. "Газпром", "Роснефтегаз" и "Транснефть" перевели в бюджет РФ 666,2 млрд рублей дивидендов, или 88,5% от общей суммы, выплаченных акционерными компаниями государству в 2022 году. Об этом сообщается в опубликованном заключении Счетной палаты РФ по итогам проверки Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущества).

Общая сумма полученных Росимуществом дивидендов составила 753 млрд рублей, что в 2,2 раза больше, чем в 2021 году (339 млрд рублей). Больше всего поступление платежей в бюджет обеспечили "Газпром" - 61,6% (463,6 млрд рублей), "Роснефтегаз" - 19% (142,8 млрд рублей), "Транснефть" - 7,9% (59,8 млрд рублей). Доля остальных компаний составила менее 2%.

При этом 154 акционерных общества, которые, согласно плану, должны были перевести в бюджет 108,8 млрд рублей, приняли решение не выплачивать дивиденды. Среди них ВТБ, "Алроса", "Совкомфлот", корпорация "Тактическое ракетное вооружение", "Алмаз-Антей", "Объединенная строительная корпорация", "Россети".

Ряд компаний, в том числе "Роснефтегаз", "Русгидро", "Ростелеком", АО "Дом.РФ", "Росзарубежнефть", "Кизлярский коньячный завод", "Башкирская содовая компания", выплатили в бюджет в качестве дивидендов 50% и более 50% чистой прибыли, определенной по стандартам МСФО, либо РСБУ (в случаях, где акционерные общества не ведут учет, или имелся убыток по стандартам МСФО).

Аудиторы Счетной палаты также отметили, что "существующая практика инициирования выплат промежуточных дивидендов создает риски для исполнения федерального бюджета в очередном финансовом году".