В Москве производитель грузоподъемных систем реализовал более 300 инновационных проектов

Также предприятие в четыре раза увеличило производственную площадку и пополнило парк оборудования высокотехнологичными станками

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Московский производитель гидравлических грузоподъемных систем и автоматических парковок выпустил более 300 инновационных проектов за 10 лет. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

"Столичная компания по производству гидравлического грузоподъемного оборудования и систем парковок PANDA LIFT за 10 лет реализовала более 300 инновационных проектов, среди которых автоматические паркинги, автомобильные лифты, автоматические системы хранения листового металла, системы подземного хранения мусора. Все изделия разрабатываются специалистами компании в собственном конструкторском бюро. Кроме того, за годы работы предприятие в четыре раза увеличило производственную площадку и пополнило парк оборудования высокотехнологичными станками", - сказал руководитель департамента Владислав Овчинский.

Отмечается, что продукция производителя пользуется популярностью у заказчиков, сегодня она установлена в разных регионах России, странах СНГ и ОАЭ. Кроме того, грузовые подъемники предприятия установили в цехах индустриального парка "Руднево", который стал шестой площадкой особой экономической зоны "Технополис Москва". В этом году компания отмечает 10-летний юбилей. Сегодня она входит в число лидеров по производству гидравлического грузоподъемного оборудования.

"Мы начали с фокуса на нестандартное оборудование. Каждый подъемник мы проектировали специально под задачи заказчика с уникальными техническими характеристиками. Сейчас в компании работают более 100 профессионалов, линейка оборудования постоянно расширяется за счет новых продуктов и внедрения инновационных конструкторских решений", - отметил генеральный директор компании Антон Прудников.

Как пояснили в пресс-службе, развитие собственных производственных площадок в городе позволяет предпринимателям активно наращивать объемы реализации изделий, находить новых партнеров и выходить на новые рынки сбыта. Столичные предприятия могут воспользоваться более чем 20 системными мерами поддержки города, в том числе субсидиями и целевыми займами. Кроме этого, разработаны несколько антикризисных инструментов.