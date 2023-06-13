FT сообщила о проблеме удержания сотрудников в крупнейших консалтинговых фирмах

По данным газеты, причиной стали повышенное внимание регулирующих органов, громкие судебные разбирательства и резкая критика со стороны экспертов

ЛОНДОН, 13 июня. /ТАСС/. Четверка ведущих консалтинговых компаний столкнулась с проблемой набора сотрудников в связи с повышенным вниманием регулирующих органов, громкими судебными разбирательствами и резкой критикой со стороны экспертов. Об этом во вторник сообщила газета Financial Times.

По данным издания, представители компаний Deloitte, Ernst & Young (EY), KPMG и PricewaterhouseCoopers заявили, что "критика со стороны политиков и регулирующих органов, а также <...> штрафы затрудняют привлечение и удержание сотрудников". В марте и апреле KPMG и EY значительно сократили штат сотрудников в США на фоне резкого снижения спроса на услуги консалтинга из-за экономических проблем в стране.

Как заявил газете глава британского Совета по финансовой отчетности (FRC) Ян дю Плесси, причиной растущей непривлекательности отрасли стал "не жесткий подход надзорных органов, а не соответствующая стандартам" деятельность консалтинговых фирм.

Ранее во время разбирательства по делу о возможной фальсификации финансовой отчетности FRC взыскал с компании KPMG £14,4 млн ($18,05 млн). Четверо ее бывших сотрудников были оштрафованы на сумму от £30 тыс. до 250 тыс. ($40 тыс. - 313,4 тыс.) и отстранены от работы на срок до 10 лет. Британское правительство уже заявляло о намерении ограничить деятельность "большой четверки", принудив компании привлекать к работе сотрудников небольших фирм.