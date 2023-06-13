Исследование показало падение спроса на сок в магазинах за год на 37%

По данным "Контур. Маркета", при этом заметно увеличился спрос на морсы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 июня. /ТАСС/. Число продаж сока в российских магазинах за январь - май 2023 года оказалось на 37% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом говорится в исследовании "Контур. Маркета" о продаже напитков, которых коснулась добровольная маркировка.

"Аналитики "Контур. Маркета" проверили, как менялись продажи и средняя цена некоторых напитков, которых коснулась добровольная маркировка. <...> Заметно увеличился спрос на морсы: рост выручки составил 22%, а количества чеков - 3%. Спрос на компоты тоже вырос: выручка увеличилась на 12%, количество чеков - на 3%. А вот популярность сока снизилась: суммы продаж упали на 19%, количество чеков - на 37%", - говорится в сообщении.

По мнению аналитиков "Контур.Маркета", спрос, в частности на морсы, растет, так как в течение нескольких лет на рынке появилось много разных видов морсов от популярных брендов, потребители их активно покупают.

По данным исследования, больше всего в январе - мае 2023 года выросла цена на морсы - на 19%, в среднем напиток в тот же период в 2022 году стоил 211 рублей, в 2023 - 252 рубля. Чуть меньше выросла цена на компот - на 12%, стоимость сока выросла на 9%.

О маркировке

С 1 июня по 31 августа 2023 года проходит эксперимент по маркировке некоторых безалкогольных напитков, например, соков и компотов. Прежде чем ввести обязательную маркировку новой товарной группы, правительство проводит добровольный эксперимент. На этом этапе участники рынка, а именно производители, импортеры, оптовики, розничные продавцы и заведения общепита, тестируют работу с системой маркировки и готовятся к изменениям.

"Эксперимент нужен и самим регуляторам. Одна из его целей - убедиться, что система маркировки полностью готова к борьбе с незаконным ввозом, производством и оборотом безалкогольных напитков. Другая цель - повысить сбор налогов и таможенных платежей", - пояснили в компании.

Еще одна цель эксперимента по добровольной маркировке - с помощью передачи сведений в "Честный знак" определить параметры производства и оборот продукции. Это необходимо для корректного начисления акциза на сладкие напитки, который вводится с 1 июля 2023 года: производители начнут включать акциз - косвенный налог на сахаросодержащие напитки, который составит 7 рублей за 1 литр. Введение акциза на сладкие напитки затронет в основном производителей. Как правило, чтобы сохранить уровень рентабельности, производители включают сумму акциза в цену товара.