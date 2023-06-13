Котяков призвал к дополнительной поддержке семей с существенной глубиной бедности

Министр труда и социальной защиты РФ отметил, что размер 100% пособия от прожиточного минимума не всегда покрывает бедность

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Необходимо создавать дополнительные меры поддержки для нуждающихся семей с существенной глубиной бедности, кроме уже введенного единого пособия. Такое мнение выразил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков во вторник на встрече с фракцией КПРФ.

"У нас проблема сегодня другая, у нас размер пособия мы разделили дифференцировано по трем сторонам - 100%, 75% и 50% от прожиточного минимума ребенка в зависимости от глубины бедности семьи. <...> У нас размер 100% пособия от прожиточного минимума не всегда покрывает бедность. Нам нужно что-то думать относительно дополнительных инструментов именно помощи, поддержки людей, которые имеют более существенную глубину бедности", - сказал он.

При этом министр не считает, что нужно уходить от комплексной оценки нуждаемости.

Единое пособие назначается семьям с доходом ниже прожиточного минимума на каждого ребенка до 17 лет с применением комплексной оценки нуждаемости. Размер выплаты на ребенка составляет 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума на детей. Для беременных, вставших на учет в ранние сроки, - это 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума трудоспособного населения.

Пособие заменило нуждающимся семьям несколько действовавших ранее мер поддержки. В частности, две ежемесячные выплаты на первого и третьего ребенка до трех лет, ежемесячные выплаты на детей от трех до восьми лет и детей от восьми до 17 лет, а также ежемесячное пособие беременным. Для постепенного перехода к единому пособию семьи продолжают получать все перечисленные выплаты до истечения срока, на который они установлены. Родители при этом могут в любой момент перейти на единое пособие.