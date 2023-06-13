Москвичи выкупили у города почти 3,5 тыс. машино-мест по преимущественному праву

Больше всего объектов купили жители ЦАО

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Жители Москвы выкупили у города почти 3,5 тыс. машино-мест по преимущественному праву с 2019 года, больше всего в центре города. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений во вторник.

"С 2019 года граждане приобрели по преимущественному праву почти 3,5 тыс. машино-мест общей площадью 53,5 тыс. кв. м. Больше всего объектов за это время купили жители Центрального административного округа - 1,3 тыс. площадью почти 20 тыс. кв. м", - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Отмечается, что возможность покупать у города машино-места в подземных паркингах многоквартирных домов появилась у граждан в 2018 году, первые договоры были заключены в 2019-м. Собственники и наниматели жилья по договорам социального найма имеют преимущественное право покупки машино-мест - со скидкой 40% от рыночной стоимости. При наличии единственной заявки на покупку объекта договор купли-продажи заключается с жителем по начальной цене. Если же заявок было несколько, то среди жильцов дома проводится аукцион.

"На западе столицы граждане приобрели по преимущественному праву 427 машино-мест площадью 7,3 тыс. кв. м, на юго-востоке - 388 площадью почти 6,2 тыс. кв. м. На востоке куплено 385 парковочных мест общей площадью 6,1 тыс. кв. м", - уточнил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.