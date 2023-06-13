В Кузбассе самозанятым и бизнесменам за пять лет выдали финподдержку на 5 млрд рублей

Губернатор региона Сергей Цивилев подчеркнул, что такая поддержка востребованна со стороны бизнеса

КЕМЕРОВО, 13 июня. /ТАСС/. Самозанятые и предприниматели Кемеровской области за пять лет получили финансовую поддержку на общую сумму, превышающую 5 млрд рублей. Об этом сообщил во вторник губернатор региона Сергей Цивилев, его слова приводит пресс-служба правительства области.

"Мы формируем новую неугольную экономику Кузбасса и делаем ее устойчивой. С этой целью активно поддерживаем предпринимателей и самозанятых, которые развивают свой бизнес. Микрозаймы и гарантии, которые предоставляем благодаря действующей инфраструктуре на максимально льготных условиях, позволяют увеличить темпы роста малого бизнеса. В Кузбассе за пять лет предприниматели и самозанятые получили финансовую поддержку на 5,2 млрд рублей", - сказал Цивилев.

Он подчеркнул, что такая поддержка востребованна со стороны бизнеса. С 2018 года самозанятым, предпринимателям и желающим открыть свое дело выдано через Госфонд поддержки предпринимательства Кузбасса свыше 1,1 тыс. микрозаймов более чем на 1,9 млрд рублей. Также выданы 210 поручительств на более чем 1,5 млрд, что позволило привлечь в экономику региона более 3,3 млрд рублей. Поддержка оказывается в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".

Цивилев добавил, что финансовые продукты регионального Госфонда дорабатываются и совершенствуются: утверждена программа льготного финансирования самозанятых, смягчены условия обеспечения микрозаймов, расширен перечень приоритетных направлений бизнеса, приняты антикризисные программы в периоды пандемии и санкционного давления.

Также на базе Госфонда действует центр кредитования - "единое окно" для предпринимателей, где помогают в подборе оптимального варианта финансирования, а также в оформлении необходимого пакета документов. С 2019 года Госфонд получил статус "опорной площадки" Регионального центра финансовой грамотности Кузбасса, также с 2022 года стартовала дополнительная программа обучения для студентов средних профессиональных учреждений, сообщил Цивилев.