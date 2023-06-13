Revolut введет ограничения для клиентов из РФ без долгосрочных виз и ВНЖ в Евросоюзе

Это связано с требованиями финансовых регуляторов Евросоюза, сообщили в банке

ЛОНДОН, 13 июня. /ТАСС/. Компания Revolut, предоставляющая банковские услуги онлайн, введет ограничения в отношении счетов ряда клиентов из России и Белоруссии, следуя требованиям финансовых регуляторов Евросоюза. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе британско-литовского банка.

"По нормативным причинам граждане из России и Белоруссии, которые хотят использовать услуги Revolut в ЕС, должны предоставить визовые документы, которые позволяют им находиться в странах ЕС более 180 дней и действуют в течение более чем трех недель на время проверки", - сообщил пресс-секретарь компании.

"Revolut на регулярной основе проводит оценку документов клиентов, включая требуемые документы с правом пребывать в стране, и ограничит счета, которые нарушают финансовые правила. Как было сообщено соответствующим клиентам, следующая информация должна быть предоставлена с целью проверки счета: долгосрочная виза, вид на жительство и национальное удостоверение личности из той страны, где они проживают", - сообщили в банке.

"Все клиенты, обеспокоенные ограничением доступа к счету, должны предоставить соответствующий необходимый действующий вид на жительство или визу", - пояснили в Revolut.