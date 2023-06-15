Сессия "Северный морской путь: новые вызовы". Видеотрансляция завершена

ТАСС/Росконгресс

В рамках Петербургского международного экономического форума прошла сессия, посвященная развитию Северного морского пути.

В мероприятии принимали участие замглавы Минприроды Сергей Аноприенко, председатель и главный исполнительный директор группы DP World султан Ахмед Бин Сулайем, врио губернатора Чукотки Владислав Кузнецов, помощник президента РФ, секретарь Госсовета Игорь Левитин, гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев, председатель совета участников судоходства по Севморпути, председатель совета директоров "Совкомфлота" Сергей Франк, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков и губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Модератором мероприятия выступил президент ассоциации "Глобальная энергия" Сергей Брилев.