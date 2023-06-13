Британия выделила $5,4 млн на создание солнечной космической электростанции

Согласно исследованию, к 2050 году добытая в космосе солнечная энергия может генерировать до 10 ГВт электроэнергии в год, что может удовлетворить до четверти энергетических потребностей Соединенного Королевства

ЛОНДОН, 13 июня. /ТАСС/. Британские власти решили выделить £4,3 млн ($5,4 млн) на начальном этапе программы развития технологии беспроводной передачи солнечной энергии на Землю, необходимой для создания космической электростанции. Об этом сообщило во вторник Министерство энергетики и углеродной нейтральности Соединенного Королевства.

"Мы делаем огромный шаг вперед, поддерживая разработку захватывающей технологии", - заявил глава ведомства Грант Шэппс. Согласно документу, власти намерены профинансировать восемь проектов, признанных лучшими в государственном конкурсе космических инноваций в области солнечной энергетики. Речь идет, в частности, об инициативе Кембриджского университета по созданию сверхлегких солнечных панелей для спутников, действующих в условиях высокой космической радиации, а также о планах по разработке беспроводной системы передачи собранной в космосе энергии. Их реализацией занимается Лондонский университет королевы Марии.

Эти проекты находятся на начальном этапе развития, однако, по данным министерства, "обладают огромным потенциалом для усиления энергетической безопасности" страны. Ведомство ссылается на проведенное в 2021 году исследование, согласно которому к 2050 году добытая в космосе солнечная энергия может генерировать до 10 ГВт электроэнергии в год. Таким образом можно удовлетворить до четверти энергетических потребностей Соединенного Королевства, уточняется в заявлении.

Разработкой таких технологий уже занимаются исследователи Японии и США. В июне ученые Калифорнийского технологического института объявили, что впервые в мире успешно передали солнечную энергию на Землю из космоса.