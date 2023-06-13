В "Энергокоме" заявили, что "Газпром" может потребовать у Молдавии выплату долга

Глава молдавского предприятия Александр Слусарь считает виновником сложившейся ситуации бывшего вице-премьера Андрея Спыну, который в 2021 году подписал соглашение с "Газпромом", где были оговорены сроки выплаты долга

КИШИНЕВ, 13 июня. /ТАСС/. "Газпром" может потребовать у Молдавии выплату исторического долга уже в ближайшие месяцы, добавив к ним и долг непризнанного Приднестровья. Об этом заявил член наблюдательного совета закупающего газ для республики государственного предприятия "Энергоком" Александр Слусарь.

Он считает виновником сложившейся ситуации бывшего вице-премьера Андрея Спыну, который в 2021 году подписал соглашение с "Газпромом", где были оговорены сроки выплаты долга.

"В ближайшие месяцы следует ожидать враждебных действий со стороны "Газпрома", который категорически против продолжающейся демонополизации рынка газа и независимости газотранспортной системы поставок. Можно ждать исполнительных листков от арбитража в Санкт-Петербурге о взыскании так называемых исторических долгов. Я не исключаю, что "Газпром" добавит долги левого берега к долгам правого берега", - написал Слусарь в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). По его словам, российский концерн может через суд наложить арест на молдавскую газотранспортную систему.

"Между прочим, экономическая война будет развязана под прикрытием протокола, подписанного Андреем Спыну. <…> Некомпетентность и наглость несостоявшегося политика обходится нам все дороже и дороже", - заключил Слусарь.

Просроченный аудит

Одними из главных условий, на которых руководство "Газпрома" согласилось в октябре 2021 года продлить контракт на поставку газа в Молдавию на следующие пять лет, было погашение долга за топливо и своевременные платежи. На переговорах Кишинев настоял на международном аудите долга страны за газ и обязал организовать его и представить итоги к 1 мая 2022 года. Для этого были приглашены зарубежные аудиторы - норвежская компания Wikborg Rein Advokatfirma A. S. и Forensic Risk Alliance & Co. Limited из Великобритании. Однако к этому сроку результаты аудита так и не были представлены и несмотря на то, что молдавская сторона не выполнила взятые на себя обязательства, российский концерн продолжил поставки газа в республику.

Как сообщил в апреле нынешнего года министр энергетики Молдавии Виктор Парликов объявление итогов аудита долга газораспределительной компании "Молдовагаз" перед "Газпромом" в очередной раз затягивается, так как правительство не выплатило сумму, согласованную с проводящими его зарубежными компаниями. Со своей стороны глава газораспределительной компании "Молдовагаз" Вадим Чебан выразил надежду, что в мае отчет все же будет представлен наблюдательному совету компании, который должен высказаться, принять его или нет, чтобы перейти к следующему этапу согласования графика выплат долга. Но этого тоже не произошло.

Ранее официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов сообщил, что долг "Молдовагаза" составляет $433 млн, а с учетом просрочки платежей общая сумма задолженности достигает $709 млн. Счетная палата Молдавии по итогам проведенного аудита утверждает, что долг "Молдовагаза" перед "Газпромом" составляет $590,8 млн.

Компания "Молдовагаз" создана в 1999 году. Крупнейшим ее акционером является "Газпром", контролирующий 50% акций, еще 35,3% принадлежит правительству Молдавии, а 13,44% - Приднестровью. Свои акции непризнанная республика передала "Газпрому".